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ثلث أفغانستان بدون كهرباء بعد تدمير أبراج نقل الطاقة

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ثلث أفغانستان بدون كهرباء بعد تدمير أبراج نقل الطاقة
Reuters
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قالت شركة الكهرباء الرئيسة في أفغانستان، يوم الاثنين، إن الكهرباء انقطعت عن نحو ثلث البلاد، بعد تدمير أبراج للجهد العالي في إقليم بغلان بشمال البلاد مطلع الأسبوع الجاري.

وأضافت الشركة أنه تم تدمير ثلاثة أبراج تنقل 220 كيلوواطا من الكهرباء المستوردة من أوزبكستان المجاورة، وذلك خلال هجمات يوم الأحد. وأسفر ذلك عن قطع التيار الكهربائي عن 11 من أقاليم البلاد البالغ عددها 34 بما في ذلك العاصمة كابول.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات التي جاءت مع تصاعد القتال في الأقاليم الشمالية بما فيها بغلان، وسط تعثر جهود الولايات المتحدة وحركة طالبان للتوصل إلى اتفاق بشأن سحب آلاف الجنود الأمريكيين من أفغانستان.

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وقالت الشركة إن العمل جار على قدم وساق لإصلاح الأبراج المتضررة.

وتنتج أفغانستان 25% فقط من احتياجاتها من الكهرباء، وتعرضت خطوط نقل الكهرباء من أوزبكستان لهجمات مرارا، ما أجبر السكان على الاعتماد على مولدات كهرباء باهظة الثمن تعمل بوقود الديزل.

المصدر: رويترز

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