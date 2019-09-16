إيران: سيتم الإفراج عن "ستينا إمبرو" قريبا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس الموسوي، اليوم الاثنين، أن طهران ستفرج عن ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" قريبا.

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ولفت الموسوي إلى أن هناك نحو ثلاثة إجراءات روتينية متبقية، وأن المراحل القانونية والقضائية للإفراج عن الناقلة شارفت على الانتهاء.

يأتي ذلك بعدما، أكدت طهران في أكثر من مناسبة، أن الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" التي احتجزها الحرس الثوري منوط بقرار المحكمة، مشددة على أن على الناقلة البريطانية انتظار دراسة التهم الموجهة إليها بانتهاك قواعد الملاحة وصدور حكم المحكمة.

كما شددت طهران على أن لا علاقة بين احتجاز الناقلة الإيرانية "أدريان داريا 1" (غريس 1) واحتجاز الناقلة البريطانية.

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة "ستينا إمبرو" البريطانية في مضيق هرمز في 19 يوليو بدعوى مخالفتها قوانين الملاحة، واقتادها إلى ميناء بندر عباس.

المصدر: RT