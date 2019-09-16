ترامب يكذب بومبيو مشيرا إلى شروط للقائه بالإيرانيين

صعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من لهجته إزاء إيران عقب الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفط سعودية تابعة لـ "أرامكو" وأعلن أن التقارير حول استعداده للقاء الإيرانيين دون شروط زائفة.

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وقال ترامب في تغريدة على موقع "تويتر" اليوم: "وسائل الإعلام الزائفة تقول إنني أرغب بلقاء الإيرانيين دون شروط، هذا تصريح غير صحيح مثل العادة".

The Fake News is saying that I am willing to meet with Iran, “No Conditions.” That is an incorrect statement (as usual!). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٥ سبتمبر ٢٠١٩

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعلن صراحة الثلاثاء 10 سبتمبر الجاري، أن الرئيس دونالد ترامب قد يلتقي بالرئيس الإيراني حسن روحاني، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة المقبلة، دون أي "شروط مسبقة".

"He is prepared to meet with no preconditions," Pompeo said when asked about the possibility of a meeting at the U.N. General Assembly later this month, echoing comments Trump made on Monday. https://t.co/1US31zmT3jhttps://t.co/ca5Nov0Hg6 — Jim Acosta (@Acosta) ١٥ سبتمبر ٢٠١٩

وأضاف بومبيو خلال مؤتمر صحفي للكشف عن عقوبات جديدة على مجموعات من بينها الحرس الثوري الإسلامي، ردا على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر، "أنه مستعد للقاء دون شروط مسبقة".

وصرحت مستشارة الرئيس الأمريكي كيليان كونواي لقناة فوكس نيوز يوم أمس الأحد، بأن الاجتماع بين ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني لا يزال ممكنا، على الرغم من الحادث الذي هاجمت فيه طائرات بدون طيار منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت أن ترامب مستعد للنظر في إمكانية الاجتماع "على هامش" الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضافت كونواي "ولكن في حالة رئيسنا، من أجل عقد اجتماع أو عقد صفقة، من الضروري أن تكون الظروف مناسبة".

المصدر: وكالات