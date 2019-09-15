ترامب يسمح باستخدام النفط من المخزون الاستراتيجي إذا دعت الحاجة بعد الهجمات على السعودية

سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام النفط من المخزون الاستراتيجي إذا دعت الحاجة لتجنب النقص في الأسواق، بعد الهجمات على الشركة النفطية السعودية "أرامكو".

جاء هذا الإعلان في تغريدة نشرها ترامب الأحد، مضيفا أنه أوعز إلى جميع الوكالات المختصة بالإسراع في عملية الموافقة على تشغيل خطوط أنابيب النفط في ولاية تكساس وغيرها من المناطق، التي تنتظر صدور التصاريح.

Based on the attack on Saudi Arabia, which may have an impact on oil prices, I have authorized the release of oil from the Strategic Petroleum Reserve, if needed, in a to-be-determined amount.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019

المصدر: RT