"التعاون الإسلامي" تدين وترفض تهديدات نتنياهو بضم غور الأردن

عقدت منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا استثنائيا في جدة السعودية على مستوى وزراء الخارجية لبحث تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية.

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وشدد إبراهيم العساف، وزير خارجية السعودية التي طلبت عقد اجتماع اليوم الأحد، في كلمته بمستهل الاجتماع على أن الإجراءات والتصريحات الإسرائيلية باطلة وكل ما ينتج عنها مرفوض، مبديا إدانة المملكة لما وصفه "تصعيدا خطيرا" من قبل نتنياهو.

فيديو | العساف: #المملكة مطالبة أمام الشعوب الإسلامية باتخاذ كافة الإجراءات للتصدي للتصعيد الإسرائيلي. #الإخباريةpic.twitter.com/NP4QTHfA6q — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 15, 2019

وأكد العساف أن القضية الفلسطينية كانت وستظل القضية المركزية للعرب رغم التحديات الإقليمية الأخرى، مناشدا المجتمع الدولي تحمل المسؤولية في وجه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ورفض الاعتراف بأي وضع خارج حدود 1967.

من جانبه، لفت الأمين العام لمنظمة التعاون، يوسف العثيمين في كلمته أيضا إلى محورية ومركزية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن إعلان نتنياهو غير مسؤول ويعبر عن سياسة استيطان ممنهجة ويخالف قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأعرب العثيمين عن رفض المنظمة المطلق لـ"عدوان الحكومة الإسرائيلية على سيادة الأراضي العربية" والذي جاء ضمن إطار محاولة تل أبيب المستمرة لـ"تغيير الهوية التاريخية لفلسطين"، وطلب من المجتمع الدولي وضع حد لسياسات الدولة العبرية الموجهة ضد الشعب الفلسطيني بالقول: " لا سلام في الشرق الأوسط دون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن إعلان نتنياهو ينسف كل أسس السلام ويهدد الاستقرار الإقليمي والدولي، محذرا من تحول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع ديني بسبب انتهاكات تل أبيب وتأجيجها المشاعر القومية والدينية للعرب والمسلمين.

ولفت المالكي إلى أن الأوضاع تزداد صعوبة بسبب دعم الإدارة الأمريكية لإسرائيل، متسائلا حول ماهية "الإجراءات التي ستتخذ وليس الكلمات للدفاع عن شعب فلسطين".

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن تصريحات نتنياهو ليست سوى "محاولة دنيئة لكسب بضعة أصوات إضافية" قبيل انتخابات الكنيست.

وأعلن نتنياهو الثلاثاء الماضي أثناء مؤتمر صحفي بضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات العبرية في الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية في حال إعادة انتخابه لمنصب رئيس الوزراء.

المصدر: وكالات