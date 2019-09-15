واشنطن تدعو الصرب إلى النظر "من زاوية أوسع" لقصف بلادهم عام 1999

طالب السفير الأمريكي المنتهية ولايته لدى صربيا، كايل سكوت، في مقابلة صحفية وداعية، الصرب بالنظر من "زاوية أوسع" لقصف قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" يوغوسلافيا عام 1999.

ونشرت صحيفة "كورير" مقابلة مع الدبلوماسي الأمريكي يوم الأحد، جاء فيها أنه "ليس بوسع صربيا ولا الولايات المتحدة إعادة الزمن إلى الوراء. وكل ما بوسعنا فعله هو النظر إلى ما حصل في عام 1999 من منظور أوسع".

إقرأ المزيد

وأضاف سكوت: "حاولت أن أذكِّر بأن العلاقات بين الولايات المتحدة وصربيا عبر التاريخ كانت في معظمها ممتازة، باستثناء التسعينيات والأحداث خلال حكم نظام (سلوبودان) ميلوشيفيتش. لقد مضى 20 عاما منذ ذلك الحين، وآخر لحظة للمضي قدما وتحسين علاقاتنا، ولدينا أساس جيد جدا لمثل هذا التقدم".

إقرأ المزيد

وقد شنت قوات الناتو في 24 مارس 1999، دون موافقة مجلس الأمن الدولي، عملية عسكرية على أراضي جمهورية يوغوسلافيا سابقا.

ونتيجة لهجمات الطيران الغربي، لم يتم تدمير المنشآت العسكرية فحسب، ولكن أيضا المدارس والمستشفيات. وخلال الأعمال القتالية التي استمرت 78 يوما، قتل أكثر من ألفي شخص.

وبعد مرور 20 عاما على هذه الأحداث، لا تزال المنطقة تعاني من تبعات عدوان حلف شمال الأطلسي.

المصدر: وكالات