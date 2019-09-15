جونسون يشبّه بريطانيا وهي تغادر الاتحاد الأوروبي بـ"هالك" محطم الأغلال 

استخدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، استعارة غير معتادة، عند ما قارنها بشكل مجازي "بالرجل الأخضر" ( هالك) الذي أنتجت شركة Marvel عدة أفلام وقصص عنه.

وفي مقابلة مع صحيفة " Sunday Mirror"، اليوم، قال جونسون إن بلاده ستكسر أغلال الاتحاد الأوروبي مثل المسخ الأخضر الغاضب – الذي يعتبر الأنا المتغيرة للبروفيسور بروس بينر.

وقال رئيس الحكومة البريطانية: "كلما زاد غضب هالك، زادت قوته. يمكن تقييد بينر بالسلاسل، لكنه سيتخلص منها إذا تم استفزازه. هالك تمكن دائما من استعادة حريته، مهما كانت قيوده صلبة ومحكمة. وفي نفس الحالة تقع بلادنا. سنترك الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر ونضع حداً لكل هذا".

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ووفقا للصحيفة، أكد جونسون أيضا أنه لا ينوي الخضوع والتقيد بالقانون الذي أقره البرلمان البريطاني، والذي يلزم الحكومة بمطالبة الاتحاد الأوروبي بتأجيل جديد لـ"بريكست"، إذا لم تتفق لندن وبروكسل على شروط "الطلاق" المقبلة بحلول 19 أكتوبر.

في الوقت نفسه ، أعرب رئيس الوزراء عن ثقته، في أن الأمور لن تصل إلى هذا الحد لأنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في قمة الاتحاد، التي ستعقد يومي 17 و 18 أكتوبر.

ويوم الاثنين، سيلتقي جونسون برئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لمناقشة الجوانب السياسية لاتفاق محتمل بين الطرفين.

المصدر: تاس