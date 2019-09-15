وزيرة العدل الفرنسية تؤيد منح اللجوء لسنودن

ترى وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوب أنه من المستحسن أن تمنح بلدها حق اللجوء إلى إدوارد سنودن العميل السابق لوكالة الأمن القومي الأمريكية، الموجود حاليا في موسكو.

وتعتقد الوزيرة، أنه على فرنسا، أن تتبع "مبادئها القوية في مجال الهجرة" ويجب أن توفر اللجوء لمن يطلبونه.

وقالت في مقابلة مع محطة إذاعة RTL وقناة LCE : "أنا شخصيا، أؤيد منح سنودن حق اللجوء السياسي".

وأضافت: "أعتقد أن فرنسا يجب أن تكون مخلصة لمبادئها القوية في مجال الهجرة ويجب أن توفر اللجوء لأولئك الذين يطلبونه. أصرّ على ذلك دائما وأعتقد أن هذا بند رائع في دستور الجمهورية الفرنسية. ويعني أن ، أي شخص يتعرض للاضطهاد بسبب تصرفاته في مجال حماية الحرية، يملك الحق [الدستوري] في الحصول على حق اللجوء في أراضي فرنسا".

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في يوم 13 سبتمبر، بثت إذاعة France Inter مقتطفات من مقابلة حصرية مع سنودن، والتي سيتم بثها بالكامل في 16 سبتمبر. وهناك ، أشار سنودن إلى أنه طلب في عام 2013 اللجوء من الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند. وأضاف "أود الآن أن يمنحني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الحق".

المصدر: تاس