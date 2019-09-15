"طالبان" تسمح للصليب الأحمر الدولي بالعمل في أفغانستان

ألغت حركة "طالبان" الأفغانية اليوم حظرها الذي فرضته سابقا على عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقدمت ضمانات أمنية للقائمين بأعمال الإغاثة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وفرضت الحركة حظرا على عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية في أبريل، متهمة المؤسستين بأنشطة "مريبة" خلال حملات التطعيم وعدم الالتزام بالمهام المعلنة.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان "الإمارة الإسلامية تعيد الضمانات الأمنية السابقة للجنة الدولية للصليب الأحمر في أفغانستان وتأمر كل المجاهدين بتمهيد الطريق لأنشطة اللجنة وأن يضعوا أمن موظفي ومعدات تلك اللجنة في الاعتبار".

ولم يشر المتحدث إلى منظمة الصحة العالمية في بيانه.

وتنفذ منظمة الصحة العالمية حملة تطعيم في أفغانستان التي تعتبر واحدة من مجموعة صغيرة من الدول لا يزال مرض شلل الأطفال مستوطنا فيها. وتقدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الرعاية الطبية في البلاد منذ أكثر من 30 عاما.

المصدر: رويترز