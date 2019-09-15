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مساعد وزير الخارجية الأمريكي يصل موسكو الثلاثاء

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مساعد وزير الخارجية الأمريكي يصل موسكو الثلاثاء
AFP
القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا، فيليب ريكر
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أعلنت واشنطن أن القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا، فيليب ريكر، سيزور موسكو يومي 17 و18 سبتمبر الجاري لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وسيلتقي ريكر خلال زيارته مسؤولين في الحكومة الروسية وممثلين عن المجتمع المدني وفريق البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو، حسب بيان صدر عن الخارجية الأمريكية.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف سيجري مباحثات مع ريكر خلال الزيارة.

وسيتوجه ريكر إلى موسكو قادما من برلين.

المصدر: وكالات

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