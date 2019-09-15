أكثر من 36 شخصا في عداد المفقودين بغرق قارب في نهر الكونغو

أفادت شرطة الكونغو بأن 36 شخصا على الأقل أصبحوا في عداد المفقودين إثر غرق قارب في نهر الكونغو داخل أراضي البلاد.

وكتبت الشرطة في بيان نشرته على موقع "تويتر" إن "القارب غرق في نهر الكونغو في مناطق كميونة مالوكو بضواحي العاصمة كنشاسا، بالقرب من قرية مامبوتوك".

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وأشارت إلى أن القارب كان متوجها من باليبامبي بمقاطعة ماي ندومبي، إلى العاصمة كنشاسا، مؤكدة نجاة 76 شخصا وفقدان أثر 36 على الأقل.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم الشرطة بيرو رومبو موانامبوتو قوله إن سبب الحادث غير معروف بعد.

المصدر: نوفوستي