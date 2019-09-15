مصرع أكثر من 11 سائحا بالهند غرقا

أسفر تحطم وغرق زورق سياحي، كان يقل مجموعة من السائحين في جنوب شرق الهند، عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا منهم.

وقالت وكالة ANI الهندية للأنباء، إن الحادث وقع اليوم في نهر غودافاري في ديبيباتنام، بمنطقة شرق جودافاري، في ولاية أندرا براديش الواقعة على الشاطئ الجنوبي الشرقي للهند المطل على خليج البنغال.

#UPDATE Andhra Pradesh State Disaster Management Authority (APSDMA): 11 people have lost their lives in the incident where a tourist boat carrying 61 people capsized in Godavari river in Devipatnam, East Godavari district, today. pic.twitter.com/pCukgoenfu — ANI (@ANI) 15 сентября 2019 г.

وأضافت الوكالة، أن الزورق كان يقل عند وقوع الحادث، 61 شخصا.

ولم تحدد بعد أسباب وملابسات الواقعة، وكذلك لم ترد تفاصيل عن مصير بقية الركاب.

المصدر: تاس