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اكتمال تسليم البطارية الثانية لـ"إس-400" الروسية إلى تركيا

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اكتمال تسليم البطارية الثانية لـ
Reuters Turkish Defence Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد اكتمال وصول قطع ومعدات البطارية الثانية لمنظومة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي إلى قاعدة "مرتد" الجوية في أنقرة.

وذكّرت الوزارة في بيان لها بأن تسليم البطارية الأولى بموجب العقد المبرم بين موسكو وأنقرة في أبريل عام 2017، جرى بين 12 و25 يوليو الماضي، ليبدأ بعد ذلك تسليم البطارية الثانية في 27 أغسطس.

وأشارت الوزارة إلى أن تدريب العسكريين الأتراك على تركيب وتشغيل المنظومة الدفاعية الروسية المتطورة لا يزال مستمرا، ومن المخطط أن يتم تفعيلها في أبريل المقبل.

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ولم تتراجع تركيا عن نيتها اقتناء "إس-400" التي تعد من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا على مستوى العالم على الرغم من الضغط القاسي من قبل الولايات المتحدة.

المصدر: الأناضول

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