تقرير يحذر من تسريب كوربين معلومات استخباراتية أمريكية إلى روسيا في حال انتخابه

زعم تقرير أمريكي أنه يمكن لرئيس حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربين، في حال انتخابه، أن ينقل معلومات تقدمها المخابرات الأمريكية لنظيرتها البريطانية إلى السلطات الروسية والإيرانية.

جاء ذلك في مقتطفات من تقرير أعده مستشارون سابقون للرئيس الأمريكي ونشرتها صحيفة "تلغراف" يوم السبت على موقعها، ومن المتوقع أن يتم نشر التقرير كاملا في معهد هدسون في واشنطن.

ويحث التقرير، الذي أعده أستاذ كلية الحرب في الجيش الأمريكي عظيم إبراهيم، ترامب على النظر في رفض تزويد لندن بمعلومات سرية، فضلا عن الدعوة إلى تخفيض دور بريطانيا في الناتو إذا ما تم انتخاب زعيم حزب العمال جيريمي كوربين رئيسا للوزراء في انتخابات عامة مبكرة محتملة.

وجاء في التقرير: "من الحكمة بمكان أن تنظر الولايات المتحدة بجدية في تقليص دور أو إقصاء الحكومة البريطانية تحت قيادة كوربين من مجموعة العيون الخمس (تبادل المعلومات الاستخباراتية فيما بينها، وتشمل أيضا أستراليا وكندا ونيوزيلندا) وكذلك تخفيض دورها مؤقتا داخل حلف الناتو".

وتشير "تلغراف" إلى أن مضمون التقرير يشير صراحة إلى وجود "خطر كبير من أن المعلومات المرسلة إلى كوربين وحلفائه، وخاصة حول إيران وروسيا، قد يتهددها خطر التسريب، إذ يمكن أن يقف كوربين بنشاط إلى جانب روسيا ويمنع أو يعوق أي تصرفات تبدو له معادية لمصالح (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين" حسب زعم التقرير!

بدوره قال ممثل حزب العمال إن كوربين سيبذل كل جهد ممكن لحماية الشعب البريطاني، وأشار أحد المصادر في حزب العمال التي لم تذكر الصحيفة اسمه إلى أن واضعي التقرير ممثلون عن الحزب الجمهوري الأمريكي، وبالطبع يريدون إنقاذ "الثنائي" (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب وبوريس جونسون وإبقاءهما في السلطة".

ورفض مجلس العموم البريطاني في أوائل شهر سبتمبر الجاري مرتين اقتراح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في أكتوبر. ومن أجل الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، كان يجب أن يحصل الاقتراح الحكومي على تأييد 434 نائبا، أي ثلثي مجلس العموم بأكمله، وهو أمر ممكن فقط بدعم من المعارضة. ومع ذلك، أعلن حزب العمال، الذي دعمته قوى المعارضة الأخرى، عن عزمه دعم إجراء انتخابات مبكرة فقط في حال طلب جونسون من الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما لا ينوي رئيس الوزراء القيام به.

ووقع الصراع بين الزعيم الأمريكي ورئيس حزب العمال أثناء زيارة ترامب إلى لندن في يونيو من هذا العام بعد أن عبر كوربين عن جميع انتقاداته ومآخذه التي جمعها كزعيم حزب اشتراكي ديمقراطي ضد الرئيس الجمهوري اليميني. ونتيجة لذلك، رفض ترامب مقابلة كوربين، ووصفه بأنه "قوة سلبية" قادرة على النقد فقط، على الرغم من أن أسلاف الرئيس الأمريكي، الذين زاروا لندن، التقوا تقليديا مع كل من رئيس الحزب الحاكم وزعيم المعارضة.

وأوضح الرئيس قراره بالقول إنه في الوضع الحالي، كان من الصعب إجراء محادثة مع كوربين، لكنه شدد على أنه ليس لديه أي شيء ضد الاجتماع مع زعيم حزب العمال في ظروف أخرى.

المصدر: "تاس"