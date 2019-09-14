أوزبكستان بصدد الانضمام إلى "المجلس التركي"

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن أوزبكستان تقدمت بطلب الانضمام إلى عضوية مجلس تعاون الدول الناطقة باللغة التركية المعروف اختصارا بـ "المجلس التركي".

وأكد تشاووش أوغلو أن عملية إعداد الوثائق اللازمة للانضمام ستستكمل قريبا، وأضاف أن الاجتماع الأول للمجلس سيعقد يوم 16 أكتوبر المقبل.

وكشف أن تركمانستان تعتزم الانضمام للمجلس كعضو مراقب.

من ناحية ثانية، أقر مجلس الشيوخ الأوزبكي، السبت، اتفاقية "نخجوان" المؤسسة لـ"المجلس التركي"، تمهيدا لانضمام البلاد إليه.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر في الخارجية الأوزبكية قوله إن بلاده ستصبح عضوا في المجلس في غضون 30 يوما من إقرار مجلس الشيوخ للاتفاقية المذكورة.

وتعود بدايات تأسيس المجلس التركي، إلى القمة التاسعة لزعماء البلدان الناطقة باللغة التركية، التي احتضنتها مدينة نخجوان الأذرية في أكتوبر 2009.

وتم الإعلان رسميا عن تأسيس المجلس الذي يضم حاليا تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا إضافة إلى هنغاريا التي تحمل صفة عضو مراقب، خلال القمة العاشرة لزعماء البلدان الناطقة بالتركية، التي جرت بمدينة اسطنبول في سبتمبر 2010.

وتعتمد 6 دول في العالم، لغات تتبع إلى العائلة اللغوية التوركية، كرسمية لها، وهي تركيا وأذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان وقرغيزيا وكازاخستان.

المصدر: سبوتنيك + الأناضول