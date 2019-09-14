في تعارض مع اتفاقات مينسك.. كييف لن تعدل الدستور بخصوص الوضع الخاص لدونباس

أكد وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، أن بلاده لا تعتزم إجراء تعديل على الدستور فيما يتعلق بالوضع الخاص لمنطقة دونباس، في تناقض لبنود اتفاق مينسك عام 2014.

وقال بريستايكو في كلمة أمام منتدى "يالطا للاستراتيجية الأوروبية" (YES) في العاصمة الأوكرانية كييف: "على ماذا تنص اتفاقات مينسك؟ تنص على أن يكون هناك إصلاح للتشريع الأوكراني، تقام عليه اللامركزية. نحن لا ندخل أي تعديلات على الدستور، بل نواصل طريق الإصلاح الدستوري، واللامركزية هي الأساس".

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وأضاف: "نقترح على الجانب الآخر المتواجد خلف خطوط التماس، إدراك أن فرصة تنميتهم هي اللامركزية. نحن لا ندخل في الدستور أي أوضاع خاصة أو غير خاصة".

ويلزم الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف في عاصمة بيلاروس مينسك، أن تمنح كييف مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك وضعا خاصا من خلال إجراء تعديل في الدستور.

وجاء في البروتكول الموقع لنص الاتفاق، وجوب أن تقوم كييف بالإجراءات الهادفة لإعلان لامركزية السلطة عن طريق إقرار قانون "حول النظام المؤقت للحكم الذاتي في المناطق المختلفة بمقاطعتي دونيتسك ولوغانسك".

المصدر: وكالات