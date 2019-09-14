أوكرانيا ترغب بشق قناة تربط البحر الأسود بالبلطيق

قال رئيس الوزراء الأوكراني أليكسي غانتشاروك، إن كييف تخطط لربط بحر البلطيق بالأسود عبر قناة مائية، مشيرا إلى أن لدى حكومته عددا من المشاريع الطموحة.

وجاء ذلك في منتدى "يالطا للاستراتيجية الأوروبية" (YES) في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث قال: "نحن بحاجة إلى محاولة شق ممر مائي، على سبيل المثال، بين بحر البلطيق والبحر الأسود.. هذا واقعي تماما".

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ووفقا له، لتفعيل هذ ا المشروع، هناك "حوالي أربعين قناة مائية ينتظر التفاوض عليها مع بولندا وبيلاروس".

وأكد غانتتشاروك أن "كييف تحتاج إلى علاقات بناءة مع وارسو ومينسك لتحقيق تقدم في هذه القضية"، مضيفا: "لقد بدأنا بالفعل القيام بذلك".

المصدر: نوفوستي