إيطاليا تسمح لسفينة إنقاذ بإنزال مهاجرين في لامبيدوسا

أعطت السلطات الإيطالية الضوء الأخضر لسفينة الإنقاذ "أوشن فايكينغ" حتى تنزل 82 مهاجرا على متنها في ميناء لامبيدوسا جنوب البلاد.

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وأكدت منظمة "إس أو إس المتوسط"، اليوم السبت، أن السفينة تلقت أوامر من مركز تنسيق عمليات الإنقاذ البحري في روما للتوجه إلى لامبيدوسا.

من جهته، كشف وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير عن التوصل إلى "اتفاق خاص بين إيطاليا وفرنسا وألمانيا والبرتغال ولوكسمبورغ للسماح بإنزال ركاب السفينة"، وتوزيع المهاجرين بين الدول الخمس.

واستمرت "أوشن فايكينغ" في التنقل بين مالطا وإيطاليا على مدى نحو أسبوعين بحثا عن ميناء لإنزال 58 رجلا، و6 نساء و18 طفلا على متنها.

وتسعى إيطاليا لوضع نظام آلي لتوزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في المتوسط بين الدول الأوروبية، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية مؤخرا.

ووافقت فرنسا وألمانيا على النظام الجديد الذي قد تنضم إليه كل من لوكسمبورغ ومالطا والبرتغال ورومانيا وإسبانيا، بحسب صحيفتي "ريبوبليكا" و"ستامبا" الإيطاليتين.

المصدر: "أ ف ب"