الولايات المتحدة.. قتيل وجريحان بإطلاق نار في محطة قطارات

أفادت السلطات الأمريكية بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح في حادث إطلاق نار وقع مساء الجمعة بمحطة للقطارات الخفيفة في مدينة سياتل شمال شرقي الولايات المتحدة.

وقال شاهد عيان لصحيفة "سيتل تايمز"، إن مطلق النار كان يرتدي سترة قاتمة اللون وصرخ، قبل أن يلتقط بندقية، ويبدأ في إطلاق النار ثم هرب.

BREAKING: Three people were shot late Friday at the Westlake light-rail station, according to Seattle police, who were searching for perhaps two suspects. https://t.co/vXxyHj1quQ — The Seattle Times (@seattletimes) 14 сентября 2019 г.

وذكرت إدارة الإطفاء بالمدينة، أن شخصا مات بعد أن حاولت الطواقم الطبية جاهدة إنقاذ حياته، وأن أحد المصابين في حالة حرجة، والآخر في حالة مستقرة.

ورجحت الشرطة أن إطلاق النار لم يكن عشوائيا، وأن شجارا ربما حصل بين المجرم وضحاياه في مقهى مجاور وانتهى إلى إطلاق نار بعد انتقالهم إلى نفق المحطة.

وقالت الشرطة إنها تجري عملية بحث عن المشتبه بتورطه أو تورطهم في الجريمة.

Video from scene of a shooting inside the Westlake Transit Station in downtown Seattle. One dead, two more injured. Police are searching for the gunman. The transit station is temporarily closed. pic.twitter.com/G1eWC5NZl2 — Dave Wagner (@DaveKIRO7) 14 сентября 2019 г.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية