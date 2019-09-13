عقوبات أمريكية ضد 3 مجموعات سيبرانية كورية شمالية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاث مجموعات من الهاكرز الكوريين الشماليين، وذكرت أن الحكومة الكورية الشمالية، تقف خلف نشاطاتها.

وقالت مديرية مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية "OFAC"، إن هؤلاء يتحملون مسؤولية شن هجمات سيبرانية.

وجاء في بيان للمديرية: "تفرض العقوبات على 3 مجموعات سيبرانية كورية شمالية، تتحمل مسؤولية تنفيذ أعمال خطيرة ضد مواقع هامة في البنى التحتية الحيوية. وهذه المجموعات هي: Lazarus Group وBluenoroff وAndariel".

وقالت سيغالا مانديلكير، نائبة وزير الخزانة الأمريكي، إن هذه المجموعات نفذت هجمات سيبرانية بهدف دعم برامج كورية شمالية غير قانونية في مجالي التسليح والصواريخ.

وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى أن "Lazarus Group'' تورطت في أعمال تجسس سيبراني وسرقة معلومات ومعطيات وموارد، وكذلك نشر برامج ضارة ضد حكومات أجنبية وعسكريين وشركات تجارة وصناعة ووسائل إعلام في دول أخرى.

وتعتبر السلطات الأمريكية أن هذه المجموعة متورطة في "الابتزاز" الفيروسي "WannaCry".

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أما مجموعة ''Bluenoroff''، فقد حاولت، وفقا للجانب الأمريكي، سرقة 1.1 مليار دولار من مؤسسات مالية مختلفة، ونفذت عدة عمليات ناجحة ضد مصارف بنغلاديش وفيتنام والهند والمكسيك وباكستان وتركيا والفلبين وتشيلي وكوريا الجنوبية وغيرها.

وتتهم الولايات المتحدة مجموعة "Andariel" بارتكاب جرائم سيبرانية ضد الحكومة والبنى التحتية في كوريا الجنوبية.

وجمدت السلطات الأمريكية كل أملاك وموجودات هذه المجموعات في الولايات المتحدة، ومنعت المواطنين الأمريكيين من التعامل معها.

المصدر: تاس