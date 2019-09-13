ترامب متسائلا: كيف ستعزلون رئيسا أنجز أكثر من أسلافه؟

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسلسلة تغريدات غاضبة على مصادقة لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ، على تشريع يتيح لها تكثيف التحقيق الجاري لعزل الرئيس عن الحكم.

وشدد ترامب اليوم الجمعة، على حسابه في "تويتر"، على أنه حقق منذ توليه مقاليد الحكم إنجازات أكبر من أي من أسلافه، وتوجه للأعضاء في اللجنة الذين صوتوا لصالح التشريع متسائلا: "كيف ستعزلون رئيسا ساعد في إنشاء ربما أعظم اقتصاد في تاريخ بلدنا؟".

وقال ترامب إن الولايات المتحدة في ولايته تسجل أفضل معدلات في تاريخها فيما يتعلق بتوفير فرص العمل، لا سيما لذوي البشرة السمراء والهسبان (الأمريكيين اللاتينيين) والآسيويين والنساء، مضيفا أن عدد وظائف العمل في الولايات المتحدة اليوم أكبر مما كان في أي وقت مضى.

How do you impeach a President who has helped create perhaps the greatest economy in the history of our Country? All time best unemployment numbers, especially for Blacks, Hispanics, Asians & Women. More people working today than ever before. Rebuilt Military & Choice for Vets... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2019

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وذكر الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة أصبحت في عهده "الدولة رقم 1 على مستوى العالم" وكسبت الاستقلالية في مجال الطاقة، متابعا أن عدد القضاة في البلاد سيبلغ قريبا رقما قياسيا، كما لفت إلى جهوده في مجال إعادة بناء الجيش وبرنامج الدعم الاجتماعي لقدامى المحاربين.

وقال ترامب إنه فعل أكثر من أي رئيس سابق في أول عامين ونصف من ولايته، وذلك على الرغم مما وصفه "مطاردة الساحرات الاحتيالية غير القانونية" ضده، مضيفا أنه "انتصر" على تقرير المحقق الخاص، روبرت مولر، ومذكرات مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق، جيمس كومني.

واختتم ترامب بالقول إنه لا يمكن عزل الرؤساء لأدائهم مثل هذا العمل الجيد أو حتى العظيم، مضيفا: "ليس هناك عرقلة لسير العدالة ولا تآمر (من قبلي) بل فقط جرائم خائنة ارتكبها الطرف الآخر بقيادة الديمقراطيين، وهذا أمر محزن".

ويعد تصويت أمس في لجنة الشؤون القضائية التي يسيطر عليها الديمقراطيون قرارا مهما أصبح به خصوم ترامب أقرب خطوة إضافية من إطلاق إجراءات العزل بحق الرئيس.

المصدر: RT