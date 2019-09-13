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فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبروكسل: قلقون من بيانات وتحركات إيران التي تنتهك التزامها بالاتفاق النووي

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فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبروكسل: قلقون من بيانات وتحركات إيران التي تنتهك التزامها بالاتفاق النووي
Reuters
موظفون يعملون في منشأة نطنز النووية الإيرانية (أرشيف)
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أعربت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبروكسل عن قلقها "العميق" من بيانات وتحركات إيرانية قالت إنها تنتهك التزامات طهران بالاتفاق النووي ودعتها إلى التعاون مع وكالة الدولية للطاقة الذرية.

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وأضافت القوى الأوروبية الأربع في بيان مشترك هو الأول بعد تقديم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها حول إيران الاثنين الماضي: "أكدت الوكالة أن إيران قامت أو تقوم بتركيب أجهزة متقدمة للطرد المركزي في منشأة نطنز النووية. نشعر بقلق إزاء هذا النشاط".

ودعت إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي والتراجع عن نشاطها "الذي يقوض التزاماتها ضمن الاتفاق"، فضلا عن "الامتناع عن أي خطوات أخرى" في طريق تخصيب اليورانيوم.

كما دعا البيان الأوروبي طهران إلى "التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جميع القضايا ذات الصلة".

المصدر: رويترز

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