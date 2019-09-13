اعتقلت الشرطة السويدية شابا في مدينة مالمو، يبلغ من العمر 23 عاما، للاشتباه بضلوعه بجريمة قتل الطبيبة، كارولين حكيم، المواطنة السويدية من أصول إيرانية، في 26 أغسطس الماضي.

وفقا للبيانات التي حصل عليها موقع الأخبار السويدي "Kvällsposten"، فإن سيارة المرسيدس ذات اللون الفضي التي استخدمت في جريمة القتل، تعود ملكيتها للمشتبه به.

وطلب المدعي العام، بير أندرسون، اعتقال المشتبه به بتهم المساعدة في القتل والشروع في القتل وحيازة الأسلحة، فيما قررت محكمة المدينة احتجاز الرجل لوجود شكوك وصفتها بالقوية ضده.

من جانبها، نفت يسبير مونتان محامية المتهم، ضلوع موكلها في الجريمة.

المصدر: Kvällsposten