واشنطن تكثف دعمها العسكري لكييف عقب الإفراج عن حزمة المساعدات المجمدة

عقب موافقة البيت الأبيض على تسليم 250 مليون دولار من المساعدات العسكرية إلى كييف كان قد جمدها سابقا، أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي عن زيادة الدعم العسكري الأمريكي لبلاده.

وأشاد زيلينسكي اليوم الجمعة، أثناء منتدى في كييف، بـ "العلاقات الممتازة" بين بلاده والولايات المتحدة، مضيفا أن واشنطن، علاوة على 250 مليونا تم الإفراج عنها مؤخرا، ستدفع إلى أوكرانيا 140 مليون دولار إضافية ضمن إطار برنامج دعمها العسكري لحكومة كييف.

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وتخلت إدارة ترامب عن قرارها تجميد حزمة المساعدات المخصصة من قبل البنتاغون إلى أوكرانيا قبيل المناقشة المقررة، أمس الخميس، لهذا الموضوع في لجنة تخصيص الأموال في مجلس الشيوخ، حيث كان من المتوقع أن يتعرض قرار البيت الأبيض لمعارضة شديدة من قبل الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون العسكرية والسياسية، إر كلارك كوبر، أمس الخميس، أن وزارته خصصت بشكل منفصل 141.5 مليون دولار كمساعدات عسكرية إضافية إلى كييف، بما في ذلك أموال مخصصة لتمويل اقتناء بنادق قناصة وقاذفات قنابل للجيش الأوكراني.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن هذه الأموال يمكن تسليمها إلى الجانب الأوكراني بعد 15 يوما منذ الإعلان عنها رسميا، إذا لم تكن هناك احتجاجات من قبل الكونغرس، مشيرا إلى أن أحد أهداف هذا الدعم يعود إلى مساعدة السلطات الأوكرانية في محاربة "العدوان الروسي".

المصدر: وكالات