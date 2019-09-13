الشرطة تضرب طوقا أمنيا حول مطار هيثرو لمنع إغلاقه

ضربت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة شريطا أمنيا حول مطار هيثرو قرب لندن، واعتقلت 7 أشخاص، لمنع المدافعين عن المناخ من إغلاق هذا المطار، عن طريق استخدام طائرات مسيرة.

قام بتنظيم فعالية "حملة من أجل وقف عمل هيثرو" - فرع من مجموعة "تمرد الانقراض" التي تدعمها الناشطة السويدية غريتا تونبرغ – وهم يأملون من خلالها بإحداث خلل في برامج رحلات عشرات الآلاف من المسافرين من جميع أنحاء العالم في عطلة نهاية الأسبوع.

وبفضل تشويش الشرطة، فشل الدرون الأول في الإقلاع، وكذلك كان حال بقية الطائرات المسيرة الأخرى.

ورفض ناطق باسم شرطة لندن تأكيد أو نفي التشويش على الأجهزة. وقال لوكالة "فرانس برس": "لا نناقش الإجراءات التكتيكية الأمنية".

وأعلن منظمو الفعالية، أن هدف الحملة، هو منع بناء مدرج ثالث لهيثرو، وخفض انبعاثات الغازات إلى الصفر بحلول 2025.

وتقضي قواعد هيثرو بإغلاقه مؤقتا عند رصد طائرة مسيرة داخل منطقة حظر يبلغ عرضها خمسة كيلومترات.

وتستثنى من هذه القواعد الطائرات المسيرة الصغيرة التي تحلق بالقرب من سطح الأرض بعيدا عن مهابط الطائرات ومساراتها، وهذا ما أكده ناشطو التحرك أنهم حريصون على تطبيقه.

وقبل بدء الفعالية، التقت مجموعة الناشطين مع ممثلين عن المطار وشرطة لندن لوضع إجراءات وقائية تهدف إلى تجنب وقوع حوادث.

وصرحت متحدثة باسم مطار هيثرو الجمعة، بأن المطار "ملتزم بقوة" بمعالجة المخاوف المرتبطة بالمناخ.

وقالت "نحن نعترف بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة تغير المناخ لكن الحل ليس نشاطا احتجاجيا غير قانوني بهدف تعطيل آلاف الأشخاص".

المصدر: afp