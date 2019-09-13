رجال الإطفاء ينجحون في إخماد حريق اندلع في ناقلة نفط بالنرويج

نشب حريق في إحدى ناقلات النفط أثناء إجرائها لعملية شحن في محطة "ساتور" النفطية بالساحل الغربي للنرويج، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من إخماده.

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وأكد ناطق باسم الشرطة النرويجية أنه تم إجلاء 106 أشخاص، في حين بقي 23 من طاقم الناقلة على متن السفينة لمساعدة رجال الإطفاء في إخماد الحريق.

وأفادت مصادر لوكالة "رويترز" بأن الحريق نشب في غرفة المحركات بالناقلة، دون تقديم الأسباب التي أدت لاندلاعه.

وتعد النرويج من أكبر الدول المصدرة للبترول والغاز في العالم بفضل منشآتها البحرية لاستخراج النفط.

المصدر: "رويترز"