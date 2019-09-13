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انفجار سيارة مفخخة في عفرين شمال سوريا

تركيا.. رجل يضرم النار في جسده بسبب الجوع (فيديو)

أخبار العالم

تركيا.. رجل يضرم النار في جسده بسبب الجوع (فيديو)
Reuters
صورة تعبيرية
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أقدم رجل تركي يبلغ من العمر 45 عاما على إضرام النار بجسده، بعدما صب على نفسه مادة البنزين في ساحة "كيزيلاي" في العاصمة التركية أنقرة.

وقالت وسائل إعلام تركية إن الرجل، ويدعى "ر.ش"، أبلغ المحتشدين في المكان، الخميس، أنه يعاني من أزمات اقتصادية، وسيحرق نفسه لينتهي منها، وقال "أنا عاطل عن العمل وجائع، أطالب بالعدالة".

وقد حاول الموجودون في الساحة إقناعه بالعدول عن خطوته هذه لكنهم فشلوا، فعمدوا إلى إبلاغ عناصر من الشرطة التركية الموجودة في المكان.

ولفتت وسائل الإعلام التركية، إلى أن الرجل أضرم النار بنفسه بعد وقت قصير، وتدخل عنصر من الشرطة وتمكن على الفور من إخماد النيران.

وبينما تم نقل الرجل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بدأت الشرطة تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابساته.

المصدر: وسائل إعلام تركية

 

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