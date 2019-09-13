تركيا.. رجل يضرم النار في جسده بسبب الجوع (فيديو)

أقدم رجل تركي يبلغ من العمر 45 عاما على إضرام النار بجسده، بعدما صب على نفسه مادة البنزين في ساحة "كيزيلاي" في العاصمة التركية أنقرة.

وقالت وسائل إعلام تركية إن الرجل، ويدعى "ر.ش"، أبلغ المحتشدين في المكان، الخميس، أنه يعاني من أزمات اقتصادية، وسيحرق نفسه لينتهي منها، وقال "أنا عاطل عن العمل وجائع، أطالب بالعدالة".

وقد حاول الموجودون في الساحة إقناعه بالعدول عن خطوته هذه لكنهم فشلوا، فعمدوا إلى إبلاغ عناصر من الشرطة التركية الموجودة في المكان.

ولفتت وسائل الإعلام التركية، إلى أن الرجل أضرم النار بنفسه بعد وقت قصير، وتدخل عنصر من الشرطة وتمكن على الفور من إخماد النيران.

"İşsizim, açım, adalet istiyorum" diyen bir vatandaşımız bugün Ankara Güvenpark’ta üzerine benzin dökerek kendini yaktı.



Başkentin göbeğinden yükselen bu çığlıklar, Saray'dan duyulmuş mudur? pic.twitter.com/LDehiy52GK — Murat Emir (@muratemirchp) September 11, 2019

وبينما تم نقل الرجل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بدأت الشرطة تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابساته.

المصدر: وسائل إعلام تركية