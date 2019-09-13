ترامب "لا يصدق" أن إسرائيل تتجسس على بلاده!

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس تصديق معلومات تحدثت عن احتمال أن تكون إسرائيل قد "تجسست" على البيت الأبيض، مؤكدا من جديد أن علاقته بالدولة العبرية "ممتازة".

وقال: "لا أصدق ذلك. لا أعتقد أن الإسرائيليين يتجسسون علينا. يصعب علي تصديق ذلك". وأضاف: "كل شيء ممكن، لكنني لا أصدق هذا".

وكان موقع بوليتيكو ذكر أن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن إسرائيليين زرعوا على الأرجح أجهزة عدة تسمى "ستينغ راي" اكتشفت في واشنطن عام 2017، وهي أجهزة تقلد إشارات بث الأبراج الخلوية لاعتراض مكالمات ورسائل نصية.

وكتب الموقع "من المرجح أن الأجهزة معدة للتجسس على الرئيس دونالد ترامب وفق (رواية) أحد المسؤولين السابقين إضافة إلى مساعديه الكبار والمقربين منه. ومع ذلك ليس واضحا إن كانت جهود التجسس الإسرائيلية قد نجحت".

وكانت إسرائيل حليفة واشنطن أصدرت في وقت سابق نفيا قاطعا.

كما نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس حصول ذلك، منددا "برواية ملفقة". وقال "لدي مبدأ توجيهي: لا تجسس على الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن هذا المبدأ محترم "من دون استثناءات".

المصدر: "أ ف ب"