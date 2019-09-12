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صحيفة: واشنطن ستنشر معلومات جديدة حول دور سعودي في هجمات 11 سبتمبر

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صحيفة: واشنطن ستنشر معلومات جديدة حول دور سعودي في هجمات 11 سبتمبر
AFP HENNY RAY ABRAMS
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أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن وزارة العدل ستنشر معلومات جديدة عن دور سعودي مفترض في هجمات 11 سبتمبر عام 2011.

وحسب تقرير للصحيفة، فقد أكد مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي أنه سينشر اسم مسؤول سعودي على صلة بالهجمات، وذلك بعد مطالبة أهالي ضحايا الهجمات بـ "الكشف عن الحقيقة".

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وأشار مكتب التحقيقات إلى أنه لن ينشر أي معلومات أخرى، وسيقوم بنشر اسم المسؤول "نظرا للطبيعة الاستثنائية للقضية".

وكانت عائلات ضحايا الهجوم قد وجهت رسالة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طالبت فيها السلطات الأمريكية بنشر المعلومات حول صلة السعودية المفترضة بالهجوم، معتبرين أن تلك المعلومات ستساعدهم "في معرفة الحقيقة بأكملها والحصول على حقهم من السعودية وتحقيق العدالة".

المصدر: وول ستريت جورنال

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