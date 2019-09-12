ترامب: لدينا 10 مرشحين آخرين لمنصب مستشار الأمن القومي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن لدى إدارته 10 مرشحين إضافيين على الأقل لشغل محل جون بولتون المقال من منصب مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي.

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وسبق أن صرح ترامب الأربعاء الماضي بأن فريقه ينظر في ملفات 5 مرشحين لخلافة بولتون. وقال إنه يعتزم حسم المسألة الأسبوع القادم.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه طلب من بولتون الاستقالة لأنه مع موظفين آخرين في إدارته، اختلفوا بشدة مع بولتون في العديد من المسائل.

وكان بولتون الشخصية الرابعة التي أقالها ترامب من منصب مستشار الأمن القومي خلال فترة رئاسته.

وجاءت إقالة بولتون على خلفية تصريحات متكررة من البيت الأبيض في الآونة الأخيرة، تلوح بلقاء محتمل بين الرئيس الأمريكي ونظيره الإيراني حسن روحاني.

المصدر: وكالات