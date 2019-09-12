مقتل 4 أتراك بتفجير في ولاية ديار بكر جنوب البلاد

أعلنت ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا، مقتل 4 مدنيين وإصابة 13 آخرين، إثر انفجار عبوة ناسفة، متهمة تنظيم "حزب العمال الكردستاني" في قضاء "قولب" بالضلوع في العملية.

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ونقلت وكالة "الأناضول عن الولاية، تصريحها في بيان، بأن "عبوة ناسفة وضعها إرهابيو (بي كا كا) في طريق بريف قضاء "قولب" انفجرت أثناء عبور مركبة كان على متنها مواطنون أثناء توجههم لجمع الحطب"، مضيفة أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة في ديار بكر.

وأشارت الولاية إلى أن "قوات الأمن أطلقت على الفور عملياتها اللازمة للقبض على الفاعلين، معربة عن إدانتها للهجوم الشنيع".

المصدر: الأناضول