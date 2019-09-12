 
مباشر

مقتل 4 أتراك بتفجير في ولاية ديار بكر جنوب البلاد

أخبار العالم

مقتل 4 أتراك بتفجير في ولاية ديار بكر جنوب البلاد
Reuters Sertac Kayar
ديار بكر (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/me83

أعلنت ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا، مقتل 4 مدنيين وإصابة 13 آخرين، إثر انفجار عبوة ناسفة، متهمة تنظيم "حزب العمال الكردستاني" في قضاء "قولب" بالضلوع في العملية.

إقرأ المزيد
تركيا.. السجن 10 سنوات لقيادية معارضة متهمة بـ
تركيا.. السجن 10 سنوات لقيادية معارضة متهمة بـ "إهانة" أردوغان

ونقلت وكالة "الأناضول عن الولاية، تصريحها في بيان، بأن "عبوة ناسفة وضعها إرهابيو (بي كا كا) في طريق بريف قضاء "قولب" انفجرت أثناء عبور مركبة كان على متنها مواطنون أثناء توجههم لجمع الحطب"، مضيفة أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة في ديار بكر.

وأشارت الولاية إلى أن "قوات الأمن أطلقت على الفور عملياتها اللازمة للقبض على الفاعلين، معربة عن إدانتها للهجوم الشنيع".

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"خليكو شجعان".. تركي آل الشيخ يتوعد المتجاوزين في حقه!