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ولي العهد البحرين في ضيافة ترامب الاثنين المقبل

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ولي العهد البحرين في ضيافة ترامب الاثنين المقبل
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، 30/11/2017
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس، دونالد ترامب، سيستقبل ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، يوم الاثنين 16 سبتمبر الجاري.

وقالت الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، في بيان لها إن اللقاء بين ترامب وآل خليفة يهدف إلى "تعزيز الشراكة الاستراتيجية والصداقة بين الولايات المتحدة والبحرين وتوسيع التعاون في مجالي الأمن والاقتصاد".

ومن المتوقع أن يناقش الطرفان "أمن الملاحة البحرية في مياه الخليج ومواجهة التهديد الإيراني والجهود المبذولة لتعزيز السلام في المنطقة ومكافحة الإرهاب" حسب البيان.

المصدر: RT

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