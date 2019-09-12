الهند تصادر أسلحة كانت "في طريقها إلى كشمير"

اعتقلت السلطات الهندية، اليوم الخميس، ثلاثة أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى مجموعة مسلحة مقرها باكستان.

وقالت الشرطة الهندية، إن الاعتقال تم أثناء نقلهم أسلحة وذخائر إلى كشمير، مشيرة إلى أن الثلاثة من سكان الإقليم، وكانوا ينقلون 6 بنادق آلية هجومية وستة صناديق ذخيرة و180 رصاصة.

وذكر مصدر في الشرطة الهندية أنهم كانوا يستقلون "شاحنة قادمة من بنجاب وفي طريقها إلى كشمير".

وتؤكد الشرطة الهندية، أن الموقوفين يتبعون لجماعة "جيش محمد" التي تبنت هجوما انتحاريا في شهر فبراير، أسفر عن مقتل 40 شخصا من قوة شبه عسكرية في كشمير، في حدث أثار أزمة خطيرة بين الهند وباكستان.

ووصل التوتر بين الهند وباكستان إلى أقصى حدوده في بداية أغسطس الماضي، إثر إعلان السلطات الهندية إلغاء المادة 370 من الدستور، والتي كانت تمنح كشمير وضعا خاصا. وبررت الحكومة الهندية قرارها بمكافحة "الإرهاب والنزعة الانفصالية" في كشمير التي تسكنها غالبية مسلمة.

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وفي مسعاها للحد من الاضطرابات والتظاهرات، فرضت نيودلهي لأسابيع عزلا تاما على الكشميريين وقطعت كل وسائل التواصل عن الإقليم.

من جانبها، طلبت باكستان من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فتح تحقيق بشأن خطوات الهند في كشمير الهندية، وقالت إنها تخشى وقوع "إبادة".

المصدر: afp