أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، عن تخصيصها مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لكل من يساعد في القبض على ثلاثة من قياديي جماعة "حراس الدين" المتشددة.

ونشر حساب مكتب مكافحة الإرهاب التابع للوزارة تغريدة على "تويتر" جاء فيها: "اليوم أعلن أن الولايات المتحدة ستمنح مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار، كل على حدة، مقابل المعلومات التي تقود لتحديد هوية أو مكان ثلاثة قادة كبار من تنظيم حراس الدين، وهم: فاروق السوري، أبو عبد الكريم المصري، وسامي العريدي".

“Today, I’m announcing that the United States is offering a reward of up to $5 million each for information leading to the identification or location of three senior Hurras al-Din leaders: Faruq al-Suri, Abu Abd al-Karim al-Masri, and Sami al-Uraydi.” @ICT_org@StateDeptDSS (8/9) — State Dept CT Bureau (@StateDeptCT) September 12, 2019

ونشأ تنظيم "حراس الدين" في أواخر فبراير 2018 بعد استقطابه أعضاء من بقايا هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا)، ويتخذ من محافظة إدلب السورية معقلا وقاعدة لنشاطاته.

المصدر: "تويتر" + وكالات