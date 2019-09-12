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إسرائيل: الولايات المتحدة أكدت التزامها بسياسة العقوبات ضد إيران

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إسرائيل: الولايات المتحدة أكدت التزامها بسياسة العقوبات ضد إيران
Reuters Ronen Zvulun REUTERS
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أعلن وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلونن أنه تلقى ضمانات من مسؤولة أمريكية رفيعة المستوى بأن واشنطن ستواصل انتهاج سياسة العقوبات ضد إيران ولا تنوي تخفيفها.

وذكر كحلون على حسابه في "تويتر"، اليوم الخميس، أنه عقد قبل قليل اجتماع عمل "مميزا" مع وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية، سيغال ماندلكير، في تل أبيب، مضيفا: "كنت سعيدا للسماع منها أنه، على عكس ما جاء في تقارير إعلامية، لم يحدث أي تغيير في سياسة العقوبات ضد إيران".

وتابع الوزير الإسرائيلي أن المسؤولة الأمريكية تعهدت بأن واشنطن "ستستمر في انتهاج هذه السياسة بكامل قوتها".

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وتأتي هذه التصريحات على خلفية تقارير تتحدث عن وجود مؤشرات على استعداد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تخفيف الضغط الاقتصادي على إيران بغية إطلاق التفاوض بين الدولتين، لا سيما في ظل إقالة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون، المعروف بمواقفه الصارمة إزاء الجمهورية الإسلامية.

المصدر: RT

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