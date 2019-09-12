الادعاء الروسي: إعلانات غوغل قد تكون ثغرة للتدخل في شؤون روسيا

أعرب أرتور زافالونوف، رئيس القسم القانوني للمدعي العام الروسي، عن اعتقاده بأن الإعلانات المستهدفة على الإنترنت، مثل منصات Google، قد تكون ثغرة للتدخل في شؤون روسيا الداخلية.

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وقال زافالونوف خلال اجتماع لمجلس الاتحاد الروسي: "أود أن ألفت انتباهكم إلى أن الأفكار المطروحة بشأن.. Google، وقطعا، الحديث عن مقدمي الخدمات الآخرين، الذين يستخدمون منصاتهم لنشر ما يسمى بالإعلانات كما هم يتحدثون، والتي من المحتمل أن تكون نوعا من الثغرات للتدخل في شؤون قضايانا الداخلية.. هذا النهج غير مقبول بالنسبة لروسيا، تحدثنا عن هذا (الأمر)، بما في ذلك على الساحات الدولية، وفي الأمم المتحدة".

وقد أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية "روسكومنادزور" في 8 سبتمبر، رصدها لإعلانات سياسية على مواقع Google وFacebook، خلال "يوم الاقتراع الموحد"، حيث تمنع في هذا اليوم.

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واعتبرت الهيئة هذه الإعلانات تدخلا في الشؤون الداخلية لروسيا، مقدمة بيانات حول الانتهاكات، للجان البرلمانية، من أجل التحقيق في التدخل الأجنبي في شؤون روسيا.

المصدر: نوفوستي