تأجيل محاكمة جزار المسجدين في نيوزيلندا شهرا لتزامنها مع شهر رمضان القادم

كشف قاض يوم الخميس عن تأجيل محاكمة المتهم بإطلاق النار داخل مسجدين في نيوزيلندا، لمدة شهر، وذلك بسبب تزامن الموعد المحدد سلفا للمحاكمة مع شهر رمضان المقبل.

وتقرر سابقا بدء محاكمة المتطرف برينتون تارانت، في الرابع من مايو 2020، لكن قاضي المحكمة العليا، كاميرون ماندر، قال إن المدعين نبهوا المحكمة إلى "وجود صعوبات بسبب تداخل الموعد مع بدء شهر رمضان الذي يحل في مايو من العام القادم".

وأضاف ماندر في بيان أصدرته المحكمة: "عدد من الشهود الذين سيتم استدعاؤهم في المحاكمة هم من المسلمين".

وقال إن فريق الدفاع عن تارانت وافق على التأجيل، وستبدأ المحاكمة في الثاني من يونيو المقبل.

وانتقد المسلمون في نيوزيلندا النظام القضائي بسبب طول الوقت الذي استغرقه مثول المتهم للمحاكمة وعقدها في رمضان.

وقال المدعون إنهم يتوقعون أن تستغرق المحاكمة نحو 6 أسابيع، لكن القاضي ماندر قال إن محامي الدفاع يعتقدون أنها قد تستغرق وقتا أطول.

وهاجم اليميني المتطرف، برينتون تارانت، بالأسلحة النارية مسلمين أثناء صلاة الجمعة في مدينة كرايست تشيرش بالجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا، يوم 15 مارس الماضي، في أسوأ حادث إطلاق نار جماعي بالبلاد وقت السلم. وقتل 51 شخصا، وبث مشاهد إطلاقه النار على المصلين مباشرة عبر "فيسبوك".

وبلغ عدد الاتهامات التي وجهت إلى تارانت (29 عاما) 92 اتهاما، من بينها القتل والإرهاب، فيما قال بدوره إنه بريء منها.

المصدر: "رويترز"