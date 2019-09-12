أكد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، في حديث لـRT أنه من غير المنصف أن تلقي الولايات المتحدة باللوم على باكستان بسبب فشلها في أفغانستان.

وقال خان اليوم الخميس، إن "باكستان خسرت أكثر من 100 مليار دولار أمريكي من اقتصادها وأكثر من 70 ألف شخص، وفي نهاية المطاف تلقي الولايات المتحدة باللوم علينا لعدم نجاحها في أفغانستان، أجد أن الأمر غير منصف لباكستان".

ولفت خان إلى أن "إسلام آباد تلقت ضربة قاسية بعد انضمامها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية على الإرهاب، لأنها قبل ذلك الوقت، كانت قد دربت المجاهدين الذين أوجدتهم وكالة الاستخبارات المركزية CIA لخوض الحرب ضد الاتحاد السوفيتي سابقا، في العام 1980، ولكن بما أن الولايات المتحدة غزت أفغانستان فقد انقلبت جماعات المجاهدين ضدنا.

وأضاف خان: "هؤلاء المقاتلون كانوا مجاهدين ضد السوفيت والآن أصبحوا إرهابيين عندما تعلق الأمر بالولايات المتحدة، أرى في ذلك تناقضا كبيرا، وأشعر أنه يجب على باكستان أن تبقى على الحياد، لأننا إذا شاركنا الأمريكيين في هذه الحرب فسينقلب المجاهدون ضدنا".

المصدر: RT