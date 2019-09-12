وزير الخزانة الأمريكي: لا خطط حتى الآن لعقد لقاء بين ترامب وروحاني

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أن لا خطط حتى الآن لعقد لقاء يجمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني.

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وأكد أن واشنطن لا تزال حتى الآن مستمرة بممارسة الحد الأقصى من الضغوط ضد إيران.

وكان ترامب، أكد في وقت سابق استعداده لإجراء محادثات مع نظيره الإيراني، لخفض التوتر الحالي بين بلديهما، مشيرا إلى أنه لا مشكلة لديه في عقد مثل هذا اللقاء.

وقال ترامب، في حديث مع صحفيين، مساء الاثنين الماضي، ردا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء له مع روحاني: "نعم، من الممكن أن يحدث. ولا مشكلة لدي مع ذلك".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "على إيران أن تعالج وضعها لأنهم (الإيرانيون) بصراحة في موقف سيئ جدا حاليا".

وسبق أن نشرت بعض وسائل الإعلام تقارير قالت إنه من المتوقع أن يجري ترامب وروحاني لقاء ثنائيا خلال الاجتماع المرتقب للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لكن الجانب الإيراني نفى وجود هذا الاحتمال.

المصدر: "رويترز"