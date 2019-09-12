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50 قتيلا جراء انحراف قطار في الكونغو الديمقراطية

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50 قتيلا جراء انحراف قطار في الكونغو الديمقراطية
Reuters Lionel Healing
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أعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن 50 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء انحراف قطار عن سكته في محافظة تنغانيقا جنوب شرقي البلاد.

وأكد وزير الشؤون الإنسانية في الدولة الإفريقية، ستيف مبيكاي، أن الحادث وقع في الساعة الـ3 فجر اليوم ببلدة مايباريدي، مقدما تعازيه إلى أسر الضحايا.

من جانبها، أشارت الوزارة إلى أن الحادث المأساوي أسفر عن إصابة 23 شخصا على الأقل، ولا تزال حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع، فيما بقي عدد من الأشخاص عالقين تحت حطام القطار المنكوب.

المصدر: RT + إندبندنت

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