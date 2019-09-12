50 قتيلا جراء انحراف قطار في الكونغو الديمقراطية

أعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن 50 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء انحراف قطار عن سكته في محافظة تنغانيقا جنوب شرقي البلاد.

وأكد وزير الشؤون الإنسانية في الدولة الإفريقية، ستيف مبيكاي، أن الحادث وقع في الساعة الـ3 فجر اليوم ببلدة مايباريدي، مقدما تعازيه إلى أسر الضحايا.

Encore une catastrophe !

Déraillement à 3h du matin ds le Tanganyika aux environs de la localité Mayibaridi.

Bilan provisoire:50 morts et plusieurs blessés !

Au nom du gvt ,je présente les condoléances aux familles éprouvées. Réunion en cours pr des dispositions à prendre. — STEVE MBIKAYI (@Cartesien243) September 12, 2019

من جانبها، أشارت الوزارة إلى أن الحادث المأساوي أسفر عن إصابة 23 شخصا على الأقل، ولا تزال حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع، فيما بقي عدد من الأشخاص عالقين تحت حطام القطار المنكوب.

المصدر: RT + إندبندنت