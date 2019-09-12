رسالة جديدة من زعيم "القاعدة" في ذكرى هجمات 11 سبتمبر

نشر تنظيم "القاعدة" رسالة مسجلة جديدة من زعيمه أيمن الظواهري في الذكرى السنوية الـ18 لهجمات 11 سبتمبر عام 2011.

ودعا الظواهري في مقطع الفيديو الذي يستمر لأكثر من نصف ساعة المسلمين إلى شن هجمات في الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل وروسيا، منتقدا بشدة المتطرفين الذين "خانوا" وراء القضبان أفكارهم ونددوا بهجمات 11 سبتمبر.

وفي مؤشر يؤكد أن الفيديو سجل في الأشهر القليلة الماضية، تطرق الظواهري فيه إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، والذي تم الإعلان عنه في 25 مارس.

وتولى الظواهري زعامة "القاعدة" عقب قضاء الولايات المتحدة على سلفه أسامة بن لادن في باكستان عام 2011، ويعتقد أنه يختبئ في إحدى المناطق الحدودية بين أفغانستان وباكستان.

وتعد هجمات 11 سبتمبر التي يقف وراءها تنظيم "القاعدة" أسوأ اعتداء إرهابي دموي في تاريخ الولايات المتحدة، إذ أودى بأرواح نحو ثلاثة آلاف شخص.

المصدر: أسوشيتد برس