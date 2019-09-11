نتنياهو: لا شك في شدة الموقف الأمريكي تجاه إيران رغم إقالة بولتون

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه على ثقة تامة من أن شدة الموقف الأمريكي تجاه إيران لن تتراجع على الرغم من إقالة جون بولتون من منصب مستشار الأمن القومي.

وقال نتنياهو في تصريح للقناة الـ 20 الإسرائيلية، تعليقا على إقالة بولتون، إن "من صاغ السياسة الأمريكية رسميا كان (وزير الخارجية مايك) بومبيو... والرئيس ترامب طبعا. لكنني لا أريد الخوص في تغير الشخصيات داخل هذه الإدارة".

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ولفت نتنياهو إلى أن الولايات المتحدة أعلنت عن عقوبات جديدة ضد الحرس الثوري الإيراني بعد أن نشر ترامب تغريدة عن إقالة بولتون.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "وبالتالي أنا على قناعة، وليس لدي أدنى شك، بأنه مهما كان الوضع، سواء مع مفاوضات أو من دونها، سيكون موقف الرئيس ترامب وإدارته تجاه إيران شديدا جدا جدا".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن أمس الثلاثاء عن إقالة جون بولتون من منصب مستشاره للأمن القومي. واعتبر الكثير من المراقبين والباحثين السياسيين في إسرائيل إقالته "ضربة" لإسرائيل ونتنياهو.

المصدر: رويترز