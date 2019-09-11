طهران: نتنياهو يخطط لضم غور الأردن من أجل كسب الانتخابات

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن متعلقة بسعيه لكسب الأصوات خلال الانتخابات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الأربعاء، إن "نتنياهو يسعى لكسب الأصوات من أجل البقاء في الحكم من خلال توجيه الاتهامات إلى إيران، ثم يعلن عن نيته الخبيثة لضم جزء آخر من فلسطين حتى يتمكن من البقاء في الحكم ومواصلة التوسع والعدوان".

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وكان نتنياهو قد أعلن، أمس الثلاثاء، عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، إضافة إلى عدد كبير من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في حال إعادة انتخابه في الاستحقاق القادم يوم 17 سبتمبر الجاري، بهدف إنشاء جدار أمني منيع، على حد تعبيره.

وأعلنت السلطة الفلسطينية والدول العربية عن رفضها لخطط نتنياهو. وحذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أن هذه الخطوة ستنهي فرص السلام.

المصدر: رويترز