الولايات المتحدة توافق على بيع 32 طائرة من نوع "إف-35" لبولندا
Reuters Amir Cohen
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أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة وافقت على بيع 32 طائرة مقاتلة حديثة من نوع "إف-35" بقيمة 6.5 مليار دولار لبولندا.
وقال البنتاغون إن بيع الطائرات سيساعد في "تحقيق أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة وسيعزز أمن حليف في الناتو".
وأشار البنتاغون إلى أن بيع الطائرات "سيوفر لبولندا قدرات دفاعية ملموسة لصد عدوان في المنطقة".
ومن المقرر أن تحل الطائرات الجديدة محل الطائرات من نوع "ميغ-29" و"سو-22" سوفيتية الصنع الموجودة لدى بولندا.
المصدر: نوفوستي
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