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الولايات المتحدة توافق على بيع 32 طائرة من نوع "إف-35" لبولندا

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الولايات المتحدة توافق على بيع 32 طائرة من نوع
Reuters Amir Cohen
طائرة من نوع "إف-35" (صورة من الأرشيف)
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أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة وافقت على بيع 32 طائرة مقاتلة حديثة من نوع "إف-35" بقيمة 6.5 مليار دولار لبولندا.

وقال البنتاغون إن بيع الطائرات سيساعد في "تحقيق أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة وسيعزز أمن حليف في الناتو".

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وأشار البنتاغون إلى أن بيع الطائرات "سيوفر لبولندا قدرات دفاعية ملموسة لصد عدوان في المنطقة".

ومن المقرر أن تحل الطائرات الجديدة محل الطائرات من نوع "ميغ-29" و"سو-22" سوفيتية الصنع الموجودة لدى بولندا.

المصدر: نوفوستي

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