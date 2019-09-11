"في منطقة النزاع": "آر تي" تجري مؤتمرا إعلاميا (MEDIA TALK) مع الصحفيين والخبراء

تجري القناة التلفزيونية "آر تي" مؤتمرا إعلاميا MEDIA TALK بعنوان "في منطقة النزاع: مسؤوليات الصحفيين والأخطار التي تواجههم".

وسيشارك في المؤتمر الفائزون بجائزة خالد الخطيب الدولية الثانية، ودميتري بيسكوف الممثل الخاص للرئيس الروسي في قضايا التطور الرقمي والتكنولوجي، والبروفيسورة تاتيانا تشيرنيغوفسكايا الاختصاصية في مجال العلوم العصبية واللسانيات النفسية ونظرية الوعي، العضو المراسل في أكاديمية التعليم الروسية ، وصحفيون وخبراء في مختلف مجالات الإعلام. وسيجري مؤتمر RT MEDIA TALK في موسكو في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.

سيستخلص المؤتمر "في منطقة النزاع: مسؤوليات الصحفيين والأخطار التي تواجههم" نتائج جائزة خالد الخطيب الدولية لعام 2019 ، والتي أسستها قناة "آر تي" تخليدا لذكرى الصحفي خالد الخطيب الذي لقي مصرعه في سورية والذي تعاون مع القسم العربي لقناة "آر تي". وسيناقش أبرز ممثلي وسائل الإعلام والخبراء كيف تتغير الصحافة الحربية وهل يمكن أن تكون هناك موضوعية عند تغطية أنباء النزاعات وما إذا كان بإمكان الذكاء الاصطناعي أن يتغلب على الأخبار المزيفة ، وغيرها من مشاكل وسائل الإعلام الحديثة.

يتضمن برنامج المؤتمر الندوات التالية:

- مهنة "المراسل الحربي": هل المجازفة مبررة؟

سيتحدث الفائزون بجائزة خالد الخطيب الدولية الثانية ، وهم الصحفيون فاوستو بيلوسلافو من إيطاليا وأميتابخ ريفي من الهند وأنطون ستيبانينكو من روسيا ، سيتحدثون عن تقاريرهم من المناطق الساخنة ، وسيناقشون التحديات التي تواجه المهنة اليوم.

سترأس الندوة بولا سليير رئيسة مكتب قناة آر تي في الشرق الأوسط والتي قامت بتغطية أنباء النزاعات الحربية في سورية وليبيا ومصر وفلسطين وإسرائيل وأوكرانيا.

- نقطة الغليان: وسائل الإعلام والنزاعات في المجتمع.

سيتحدث الصحفي يفغيني بريماكوف النائب في مجلس الدوما الروسي ، والمراسل الحربي يفغيني بودّوبني ، ورئيسة القسم الفرنسي لقناة آر تي كسينيا فيودوروفا عن طبيعة الاحتجاجات الجماهيرية.

سترأس الندوة آنا كنيشينكو المراسلة الحربية ومقدمة برامج القسم العربي لآر تي التي عملت في سورية وأوكرانيا.

- حقيقة أم تزوير: كيف يمكن التحقق من المعلومات الواردة من النقاط الساخنة؟

سيتحدث كل من البروفيسورة تاتيانا تشيرنيغوفسكايا الاختصاصية في مجال العلوم العصبية واللسانيات النفسية ونظرية الوعي، العضو المراسل في أكاديمية التعليم الروسية ، ودميتري بيسكوف الممثل الخاص للرئيس الروسي في قضايا التطور الرقمي والتكنولوجي ، ودينارا توكتوسونوفا رئيسة وكالة الفيديو الدولية "RUPTLY" (سيتحدثون) عن طرق التحقق من الفيديوهات الواردة من النقاط الساخنة ، كما سيناقشون تأثير الذكاء الاصطناعي في الصحافة ومشاكل العالم الرقمي.

سيرأس الندوة بيوتر ليدوف - بتروفسكي مدير الاتصالات والعلاقات العامة في وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا".

سيجري المؤتمر الإعلامي لقناة آر تي "في منطقة النزاع: مسؤوليات الصحفيين والأخطار التي تواجههم" في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول في موسكو.

مكان المؤتمر: سوغلاسيه هول ، موسكو ، بروسبيكت ميرا ، عمارة 36 ، البناية 1 .

اعتماد وسائل الإعلام -

https://award.rt.com/mediatalk/ru/accreditation/

سيستخلص مؤتمر قناة آر تي "MEDIA TALK" نتائج جائزة خالد الخطيب الدولية لعام 2019 التي أسستها قناة "آر تي" تخليدا لذكرى الصحفي خالد الخطيب الذي كان يتعاون مع القسم العربي لقناة "آر تي" ولقي مصرعه في سورية. وتعرض خالد لإطلاق النار من قبل إرهابيي منظمة داعش (المنظمة الإرهابية المحظورة في روسيا) في محافظة حمص السورية في 30 يوليو/تموز عام 2017 . وفي تقاريره كان يقوم بتغطية أنباء معارك القوات الحكومية السورية ضد المسلحين. وكان خالد الخطيب في الخامسة والعشرين من عمره. هذا ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بمنح الصحفي خالد الخطيب ميدالية الشجاعة بعد مقتله ، وقد تم تسليمها لأسرته في مراسم جائزة خالد الخطيب الدولية (Khaled Alkhateb International Memorial Awards) في نسختها الأولى عام 2018.

المصدر: RT