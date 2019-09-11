قبرص: أمن الطاقة عنصر رئيسي في علاقاتنا المتنامية مع مصر

أشاد وزير الدفاع القبرصي سافاس أنغيليديس بالتعاون بين بلاده ومصر في مجال تأمين مشاريع الطاقة، مؤكدا أن هذه الجهود المشتركة تشكل عنصرا رئيسا في العلاقات المتنامية بين الدولتين.

وثمن أنغيليديس اليوم الأربعاء، أثناء مرافقة نظيره المصري الفريق محمد زكي إلى اجتماع مع رئيس قبرص اليونانية نيكوس أناستاسيادس، تبادل المعلومات بين الدولتين في سبيل تعزيز أمن مشاريع التنقيب البحري للغاز الطبيعي، ضمن إطار علاقاتها العسكرية، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأشار وزير الدفاع القبرصي إلى أن تبادل المعلومات بين الطرفين مستمر أيضا في سبيل محاربة أي تحديات متطرفة، مشددا على أن الروابط الدفاعية بين قبرص ومصر واليونان تتطور بفضل تمارين عسكرية مشتركة وتبادل كوادر.

المصدر: أسوشيتد برس