أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم الأربعاء، أن إيران تعتقل ثلاثة من رعاياها، رافضة الإدلاء بمزيد من التفاصيل "حرصا على خصوصية المعتقلين".

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وقال متحدث باسم الحكومة الأسترالية إن "وزارة الخارجية والتجارة توفر مساعدة قنصلية لعائلات ثلاثة أستراليين معتقلين في إيران".

وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق، بأن السلطات الإيرانية تحتجز امرأتين بريطانيتين-أستراليتين في سجن إيفين في طهران، كما احتجزت أيضا صديق إحدى هاتين المرأتين وهو رجل أسترالي.

ولم يتضح ما إذا كان قد تم توجيه الاتهام إلى الموقوفين الثلاثة أم لا.

ويأتي الإعلان عن توقيف ثلاثة أستراليين، بعدما أكد بلدهم أنه سينضم إلى مهمة تقودها الولايات المتحدة لحماية الشحن البحري عبر مضيق هرمز.

وفي أواخر أغسطس أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أن بلاده ستنضم إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة لتأمين الملاحة في الخليج في أجواء التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران.

وقال موريسون إن المساهمة المتواضعة لأستراليا تتمثل بفرقاطة وطائرة استطلاع بحرية من طراز "بي 8 بوسيدون" وطاقم دعم، في هذه القوة البحرية التي ستشارك فيها أيضا قوات بريطانية وبحرينية.

المصدر: "أ ف ب"