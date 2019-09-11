أعلنت منظمة الحج الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن إيرانيا واحدا قتل خلال الأحداث التي شهدتها مدينة كربلاء أمس الثلاثاء، خلال مراسم إحياء ذكرى عاشوراء.

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وقتل 31 شخصا وجرح أكثر من 100 آخرين، خلال حوادث تدافع أثناء الدخول إلى مرقد الإمام الحسين.

وقالت المصادر لـ RT إن "العشرات من الزائرين سقطوا بين قتيل وجريح بسبب التدافع الذي حصل أثناء دخولهم لمرقد الإمام الحسين"، مبينة أن "الأنباء التي تحدثت عن وجود خسف في أحد السراديب، غير صحيحة".

وأعلنت محافظة كربلاء اليوم الحداد الرسمي ثلاثة أيام على أرواح الذين سقطوا خلال مراسم زيارة عاشوراء التي أقيمت أمس الثلاثاء.

المصدر: RT