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الحكومة الإيطالية الجديدة تنال موافقة مجلس الشيوخ

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الحكومة الإيطالية الجديدة تنال موافقة مجلس الشيوخ
Reuters REMO CASILLI
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منح مجلس الشيوخ الإيطالي ثقته لحكومة جوزيبي كونتي الجديدة، لينهي بذلك الأزمة السياسية في البلاد والتي نشبت بعد انهيار الحكومة الائتلافية السابقة.

وأيد 169 عضوا في مجلس الشيوخ الحكومة الجديدة، فيما صوت 133 عضوا ضدها، وامتنع 5 آخرون عن التصويت.

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ويأتي ذلك بعد يوم من حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب.

وبات التصويت في مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، الخطوة الأخيرة للموافقة على تشكيلة الحكومة الجديدة.

يذكر أن حركة "5 نجوم" والحزب الديمقراطي اليساري شكلا الأسبوع الماضي ائتلافا جديدا عقب انهيار الائتلاف السابق على خلفية الخلافات بين "5 نجوم" وحزب "الرابطة" اليميني.

المصدر: وكالات

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