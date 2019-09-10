الكرملين: استقالة بولتون شأن داخلي للولايات المتحدة

اعتبرت الرئاسة الروسية أن استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، شأن داخلي للولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في حديث لوكالة "إنترفاكس"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تعتقد أن استقالة بولتون ستؤثر على إمكانية تمديد عمل معاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية: "هذا الأمر شأن داخلي للولايات المتحدة، ولا نتدخل في هذا الموضوع".

وأضاف بيسكوف: "موقفنا حول معاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية معروف جيدا، وأكده مرارا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه أبلغ بولتون أمس الاثنين بأن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض، وطلب منه تقديم الاستقالة، وهو ما قام به مستشاره السابق هذا الصباح.

وشدد ترامب على أنه اختلف بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون، كما فعل آخرون في الإدارة الأمريكية.

وسبق أن أكد الرئيس الروسي استعداد بلاده للتفاوض مع الولايات المتحدة حول تمديد عمل معاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، لكنه أشار إلى أن الجانب الأمريكي لا يبدي أي اهتمام بهذا الموضوع.

المصدر: إنترفاكس + وكالات